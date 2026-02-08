ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日）に開会式が行われた。ベルギーの旗手はハプニングに見舞われ、まさかの欠席。代表チームが原因を明かした。各国が趣向を凝らしたウェアで入場行進する様子が見どころのひとつとなっている五輪の開会式。中でも、各国の先頭を歩く旗手には、ひと際大きな注目が集まる。しかし、ベルギーの旗手を務める予定だった山岳スキーのマクシミリアン・ドリオンは、なん