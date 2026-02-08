巨人の阿部慎之助監督（４６）が８日、２軍宮崎キャンプを視察した。浦和学院からドラフト６位で入団した背番号９９の藤井健翔内野手の打撃を近くでチェック。豪快なスイングに注目して声をかけた。身長１８１センチ、体重９６キロの恵まれた体格で、高校時代は同じ右打者でヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手と重ね合わせて「浦学のジャッジ」と称された。