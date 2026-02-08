阪神の沖縄キャンプで臨時コーチを務める糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA、44）が8日、具志川キャンプを訪問。ドラフト1位の立石正広内野手（22＝創価大）と“初対面”を果たした。糸井SAは球場に到着すると梅野、糸原、木浪らの屋外フリー打撃を見守り、その場でティー打撃を終えた立石と約3分間、笑顔で会話を交わした。1月17日に発症した右足肉離れの影響でキャンプは別メニュー調整が続くルーキーだが“超人”との対