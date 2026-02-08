全国でビジネスホテルを展開する東横イン（東京都）は７日、高知県高知市本町に「東横ＩＮＮ高知」をオープンした。同社はこれまで高知を除く４６都道府県でホテルを展開しており、今回で全都道府県への開業を達成した。ビジネスだけではなく、観光や外国人の需要も見込んでいるという。開業したホテルは地上１４階建てで、シングルルームやツインルームなど９種類計２０９室を備え、最大４１６名が宿泊できる。このうち、車い