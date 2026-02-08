体調不良のため2024年10月より活動を休止していた、4人組ガールズグループ・IS:SUEのRINが、きょう8日から活動を再開する。所属事務所・LAPONE GIRLSが同日、正式発表し、反響が寄せられている。【写真】24年7月には…エスニックな衣装で、夏っぽいパフォーマンスをするIS:SUE公式サイトでは「休養しておりましたIS:SUE RINに関しまして、体調が回復いたしましたことから、本日をもって、活動を再開させていただきます」と発表