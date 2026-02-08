獣医師さんに「不名誉な診断結果」を下されてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で9万3000回再生を突破し、「反応の差が可愛すぎ」「分かりやすぎて草」「ムッツリw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：獣医師とケンカしている犬→『お姉さん』が現れた途端に…『まさかの診断結果』が下される瞬間】 獣医師さんと犬猿の仲！？ TikTokアカウント「gogogonchan1