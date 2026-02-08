2024年に加入してから1年半、マジョルカで日本代表FW浅野拓磨には難しい時間が続いている。浅野は前節セビージャ戦に55分間出場したが、太ももを痛めてしまった。昨季も浅野は膝、ハムストリングの負傷で数回離脱していて、この1年半で5度目の負傷離脱だ。スペイン『SPORT』はなぜ浅野にここまで怪我が続いているのかと取り上げている。同メディアも原因を理解していないのだ。「浅野の状況は非常に心配だ。マジョルカ加入以来、こ