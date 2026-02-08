果たして元イングランド代表MFデイビッド・ベッカムが持つ『プレミアリーグ史上最多フリーキック得点数』を更新できるだろうか。ベッカムはプレミアでフリーキックから歴代最多18ゴールを奪ってきたが、現在その記録を1ゴール差で追っているのがMFジェイムズ・ウォード・プラウズだ。サウサンプトンで長く活躍してきたウォード・プラウズは現役屈指のフリーキッカーであり、まだ31歳という年齢を考えればベッカムの記録を抜くのも