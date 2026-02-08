近年の移籍市場で見逃せない勢力となっているのがトルコ勢だ。今冬もフェネルバフチェがラツィオからMFマッテオ・グエンドウジ、ガラタサライがナポリからFWノア・ラングを買取OP付きのレンタルで獲得するなど、積極的な動きを見せている。昨夏の市場と合わせると、トルコ勢は今季だけで4億5300万ユーロも補強に資金を投じている。これはトルコではシーズン歴代最高額であり、昨季の2億2200万ユーロから2倍も増えているのが印象的