こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「私のメイク、なんだか今っぽくないかも」とお悩みではありませんか？40代の若い頃といえば、今のトレンドと真逆の目力メイクが人気だったため、当時のクセが抜けきれず古く見えている可能性があります。今回は、古く見える原因と今っぽいナチュラルメイクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらダークブラウンを中心としたアイメイク40代の若い頃は、目力重視のアイメイクが支持され