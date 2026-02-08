NTTドコモは、dポイントからJALマイレージクラブのマイルへの交換レートが10％アップするキャンペーンを、2月1日から28日まで開催している。通常、dポイント1,000ポイントをJALの500マイルに交換できるところを、期間中はJALの550マイルに交換できる。交換単位は1,000ポイント以上、1,000ポイント単位。1か月あたり40,000ポイントまで交換できる。交換の申し込みは、dポイントクラブのウェブサイトから受け付けている。申込月の翌