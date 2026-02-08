ダイソーで見つけたキャップが優秀で驚きました！一見ベーシックなキャップに見えますが、薄手で軽くて持ち運びに重宝。撥水タイプなので、急な小雨程度なら水を弾いてくれて安心です。ドローコード付きでサイズ調整も楽ちん。さらに手洗いもできて清潔を保ちやすいです！300円なのに扱いやすくて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：撥水キャップ価格：￥330（税込）サイズ（約）：頭周り58cm販売ショップ：ダイ