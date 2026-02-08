調理から保存までこれ1つでこなせる優秀アイテムをダイソーで見つけました！軽くて扱いやすく、器のサイズに合わせて柔軟にフィットします。加熱中も蒸気を逃がせて、レンジや冷蔵庫でもそのまま使える設計。IKEAの人気アイテムが気になっているけれど、まずは機能を試してみたいという方にもおすすめのアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エア弁付シリコーン蓋（30cm）価格：￥330（税込）本体サイズ（約）：