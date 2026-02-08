ダイソーで見つけたミニミニサイズのラック。小さな観葉植物を飾るためのラックなのですが、想像以上にクオリティが高くて驚きました！組み立てることで、立派なミニラックが作れるキット。簡単に組み立てられるので、不器用さんも安心です。質感も良く、お部屋をおしゃれに演出♡小物のディスプレイにも便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニ観葉ラック（ワイド）価格：￥220（税込）サイズ（約）：13.3