タレントの辻希美が7日に自身のアメブロを更新。2026年に入り家族の体調不良が続出していることを明かした。この日、辻は「何だかバタバタで全然写真も撮れてない」と切り出し、朝に撮影したという写真を公開。「癒されて今日も1日頑張れました」とつづった。続けて「本当に2026年体調不良続出してる我が家」と告白し「本当に精神的にも体力的にも久々やべぇ」と心境を吐露。夜には次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが「なかなか寝つき悪