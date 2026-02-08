8日午前、大阪府門真市の路上で男性が車にはねられ死亡する事故がありました。車はそのまま逃げていて、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。8日午前5時30分ごろ、門真市大池町の国道163号で、通りかかった人から「車と自転車の事故」と警察に通報がありました。警察によりますと、この通報者が国道の中央付近で、自転車と男性が倒れていたのを見つけ声をかけたところ、男性は「大丈夫です」などと返答していました