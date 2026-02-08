「ヤクルト春季キャンプ」（８日、浦添）ヤクルト・青柳晃洋投手（３２）が今キャンプで初めてライブＢＰに登板した。右腕はキレのある直球と変化球で勝負した。オスナや長岡ら打者のべ４人に対して３４球投じ安打性の当たり３本とまずまずの結果を残した。２４年終了後のオフに阪神からポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指したが夢はかなわず、昨季７月末にヤクルトに移籍し、新天地では３試合の先発で０勝