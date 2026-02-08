「平和評議会」の会合で演説するトランプ米大統領＝1月22日、スイス・ダボス/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（CNN）米政府は、トランプ大統領が主導する「平和評議会」の初会合を月内にも米首都ワシントンで開く計画だ。招待を受けた国の外交官と米当局者が明らかにした。だが、平和評議会の任務の全体像を巡っては、なお疑問が残っている。米国は6日、今月19日の会合への招待状を送付した。CNNが確認した招待状によると、会場は米