「ヤクルト春季キャンプ」（８日、浦添）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝がライブＢＰで初めて打席に立ち、衝撃の“プロ１号”をかっ飛ばした。対戦した右腕・小沢から中前に２安打を放ち、迎えた昨年の新人王左腕・荘司との対決。中前に安打を打ったあと、フルスイングし左翼防球ネット上部に直撃する柵越えとなった。この後も左前打を放ち荘司から３連打をマーク。“ポスト村上”の有力な候補が実