日本代表MF旗手怜央と同FW前田大然が所属するセルティックは7日、元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンの加入を発表した。フリートランスファーで加入し、1年の延長オプションがついた半年契約を結んだ。背番号は「21」となる。現在32歳のオックスレイド・チェンバレンはサウサンプトンの下部組織出身で、2010年3月に16歳199日にしてトップチームデビューを飾ると、2011年夏にアーセナルへ完全移