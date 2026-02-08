第51回衆議院議員総選挙は朝から投票が始まっています。総務省の集計によりますと、8日午前11時現在の投票率は7.17％で、前回を3.26ポイント下回っています。なお、おとといまでに期日前投票を済ませたのは有権者の20.09％にあたる2079万6327人で、前回より436万人余り増えています。投票は原則午後8時に締め切られ、深夜には大勢が判明する見通しですが、一部の投票所では大雪の影響で、投票の締めきり時刻を早めています。