ヒトは寝ている時は無防備です。起きているときはすぐ身構えることができますが、寝室などでぐっすり眠っている時に地震が起きたら、ハッとして起きてもその次のアクションを起こせないかもしれません。そして揺れがおさまってベッドや布団から出て、いざ避難しようとしたら床にはものが散乱、玄関では靴箱が倒れていてドアを開けられない…なんていうことになっているかもしれません。コツコツ防災の第3回は寝室と玄関の地震対策