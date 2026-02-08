メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県いなべ市の期日前投票所で、７日、有権者1人に対し、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙1枚の交付漏れがありました。 三重県選挙管理委員会によりますと、７日午後4時ごろ、員弁庁舎期日前投票所で、職員が比例代表と国民審査の投票用紙の、残りの枚数が一致しないことに気づきました。 調べたところ、午後3時から4時の間に国民審査の投票用紙1枚が有権者に交付されていませんでし