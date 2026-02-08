メ～テレ（名古屋テレビ） 衆議院議員選挙の投票日を迎え、この地方でも各地で投票が行われています。 投票は午前7時に始まりました。 各県の選挙管理委員会によりますと、午前11時現在の投票率は、愛知県9.11％、岐阜県6.47%、三重県10.93%です。 2024年10月に行われた衆議院議員選挙と比べ、期日前投票の投票率が高かったことや雪の影響などもあり軒並み下回っていると言うことです。 投票は一部の地域を除いて