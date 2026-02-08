ガールズグループi-dle（アイドゥル）のミンニが、“実家が大富豪”という噂について口を開いた。YouTubeチャンネル「口を開けば」には2月5日、「ここまで全部話すとは思わなかった（feat.嘘発見器）｜EP.03 i-dle・ミヨン＆ミンニ｜トゥルーマンショー」と題した動画が公開された。【写真】「ちゃんと服着て…」ミンニ、アンダーウェアルック公開された動画には、新曲『MONO』でカムバックしたi-dleのミンニとミヨンがゲスト出演