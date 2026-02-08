今日8日、山陰から北陸では、山沿いだけでなく市街地で積雪が急増している所があり、関東の市街地でも雪の積もっている所が多くなっています。明日9日にかけて日本海側では降雪が続くため、積雪や猛吹雪による交通への影響に警戒が必要です。関東では雪のピークが過ぎつつありますが、これまでに積もった雪の影響に引き続き、注意・警戒してください。昨日7日〜今日8日山陰〜北陸で積雪急増昨日7日から今日8日にかけて、北日本か