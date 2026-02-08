◇オランダ1部スパルタ2―2シッタート（2026年2月7日オランダ・シッタート）スパルタのMF三戸舜介（23）が終了間際の同点アシストでチームを敗戦危機から救った。前節まで5連勝で順位を5位まで上げていたスパルタは敵地で11位シッタートと対戦。押し込みながら後半45分に勝ち越しを許す苦しい展開となったが、1―2の追加タイム6分に三戸が左CKから正確なキックでファーサイドのFWテルホに合わせ、値千金の同点ヘディング