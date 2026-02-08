ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶内野手（法大）が8日、実戦方式で投手と対戦する「ライブBP」に登場。昨季新人王左腕の荘司宏太投手から、左翼席後方の防球ネット直撃の推定125メートル、特大弾を放った。この日、キャンプ地の沖縄・浦添は劇弾マーク時は気温12度前後。南国でありながら、ファンがブルブル震えながら「ライブBP」を観戦する中での一発に、歓声がわいた。左腕は松下、石井に計17球を投じたが、松下は自身9球