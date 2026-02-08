気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、40代の方からの投稿です。惣菜やお菓子、孫の服まで作ってくれる手作り好きな義母。長男の嫁のもこもこさんは、多少趣味に合わなくてもお礼を言って受け取っていましたが、次男の嫁のA子は――。* * * * * * *義母と義妹の板挟み夕方、