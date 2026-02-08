新車270万円！ トヨタ新「ライズ」発表に反響殺到！2026年1月19日、トヨタのインドネシア法人（PTトヨタアストラモーター）は、コンパクトSUV「ライズ」のスポーツグレード「ライズ GRスポーツ」に大幅な改良を施し、同日より販売を開始しました。日本のSNSやネットコミュニティでは、このモデルを巡って様々な議論が交わされています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ライズ」です！（63枚）日本でも扱いやすいサ