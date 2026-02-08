◆ソフトバンク春季キャンプ（8日、宮崎）3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表「侍ジャパン」の近藤健介が8日、ソフトバンクの宮崎春季キャンプに合流した。近藤は独自調整が許されるS組だが、14日からのWBC日本代表の合宿に備えて自主トレ先の鹿児島・徳之島から合流した。寒い中、守備練習や室内でランチ特打。「自主トレもしっかりやってこられた。変わりなく、普段通り入れたかなと思います。みんな