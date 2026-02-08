２月８日にJ１百年構想リーグが開催。ファジアーノ岡山は地域リーグラウンド（WEST）第１節でアビスパ福岡と敵地で対戦する。この試合に先立ってスターティングメンバーが発表されると、2028年１月の岡山加入が内定しており、今季は特別指定選手に登録されている小倉幸成（法政大２年）が先発に名を連ねた。 今年１月のU-23アジアカップでは全試合に出場し、決勝では２ゴールをマークするなど優勝に大きく貢献した20歳