8日衆議院議員選挙の投開票日です。11時時点の投票率は9.09％です。新潟市中央区の南万代小学校の投票所では8日朝から有権者たちが一票を投じていました。午前11時の投票率(推定)は2024年の前回に比べて6.29ポイント低い9.09％となっています。また、きのうまでの期日前投票の投票率は前回より8.75ポイント高い31.42％となっています。即日開票されますが投票は上越市や魚沼市など14の市町村のすべでの投票所で、長岡市など7つの市