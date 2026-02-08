俳優の高橋英樹が7日にアメブロを更新。自身と妻・亜紀子さんの過去の貴重な2ショットを公開した。【映像】高橋英樹、手術を受けたことを報告＆病室での姿を公開この日、高橋は「知人が送ってくれました 約20年前の私の書の個展の写真です」と切り出し、当時61歳の高橋と57歳の亜紀子さんが並んだ、仲睦まじい写真を披露した。自分たちの姿を振り返り、「二人とも 若いなあ！（笑）」と率直な感想を吐露。「年月の経つのは早