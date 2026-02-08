タレントの神田うの（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。ゼブラ柄がひときわ目を引くインパクト大な着物姿を公開した。【写真】「豆まきでもシマウマ（ゼブラ）柄」ひときわ目を引く着物をまとった神田うの神田は「今年は午年だから、ここはしつこくw豆まきでもシマウマ（ゼブラ）柄のお着物を着ました」「お初釜の時は白だった半衿を今回は赤にしましたよ」とこだわりを明かし、赤・白・黒でまとめられた圧倒的な存在感