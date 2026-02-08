WBC日本代表に選出されているソフトバンクの近藤健介外野手（32）が8日、チームの春季キャンプに合流した。13日までは調整を一任されているS組だが、天候の不良により航空機が欠航する可能性を考え、一足早く宮崎入りした。「S組でずっと一人だったので、みんなとやれるのは楽しいですし、士気も上がる。抑えつつやりました」周囲を驚かせたのは一変した打撃フォームだ。昨季は一度、屈伸をして構えていたが、グリップの位置