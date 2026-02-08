「日本ハム春季キャンプ」（８日、名護）今年初の対外試合となる阪神との練習試合が行われる。２軍の国頭キャンプメンバーから、大卒新人の２人がスタメンに名を連ねた。ドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（大阪学院大）が「４番・中堅」、同３位の大塚瑠晏内野手（東海大）は「３番・遊撃」で出場する。阪神はＷＢＣ日本代表勢が先発出場。森下翔太外野手が「２番・右翼」、佐藤輝明内野手が「４番・三塁」、坂本誠志