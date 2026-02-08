将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が激突する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負が2月8日、愛媛県松山市の「道後温泉ふなや」で行われている。ABEMAの中継には、開催地の松山市出身・山根ことみ女流三段（27）が出演。愛媛県にちなんだクイズを出題したものの、“超難問”に解説棋士＆ファンが困惑することなった。【映像】かわいい…山根女流三段の突然すぎるクイズ山根女流三