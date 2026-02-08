Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は８日、ブラジル人ＦＷマリオセルジオ（３０）が、左膝内側半月板を損傷したと発表した。熊本・大津町で１月３１日に行われた練習中に負傷した。札幌は８日にアウェー・いわき戦で「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の開幕を迎えた。クラブは全治に関しては明らかにしていないが、負傷度合いから、同リーグ戦の復帰は絶望的となっている。