日本ハムは８日、沖縄・名護で今季初の対外試合となる阪神との練習試合を行う。３番・遊撃でドラ３ルーキーの大塚、４番・中堅にはドラ２のエドポロが名を連ねた。二塁には野村が入る。午後１時開始の特別ルール。スタメンは以下の通り。１（左）矢沢２（三）奈良間３（遊）大塚４（中）エドポロ５（右）万波６（二）野村７（指）西川８（一）細川９（捕）田宮投手達