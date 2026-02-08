◆第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３（２月１１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１８００メートル）牝馬限定のダートグレード競走に出走する１３頭の枠順が２月８日、確定した。ＪＲＡ勢では、昨年のエンプレス杯など重賞３勝を挙げ、トップハンデ５７キロのテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は４枠５番に決定した。昨年のブリーダーズゴールドＣなど重賞４勝で、ハンデ５６・５キロのライオット