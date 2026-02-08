降雪の影響のため、２月８日の第２回京都競馬第４日は開催中止となった。９日に出馬表の内容（出走馬・出走馬の馬番など）を変更せずに代替競馬が行われるが、４鞍の騎乗を予定していた坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝は９日の全レースで乗り替わりとなった。騎乗変更は以下の通り。【月曜京都】１Ｒ（１４）プレデンシア北村友一（５５・０キロ）３Ｒ（１３）カーリキュー川田将雅（５５・０キロ）５Ｒ（１５）エレ