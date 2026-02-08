ロイヤルズやドジャースなどで８年間プレーした元外野手、テレンス・ゴア氏が死去したと７日（日本時間８日）に相次いで報じられた。現役時代は快足を武器に主に代走の切り札として活躍。２０１５年にはロイヤルズでワールドシリーズ優勝に貢献し、２０年にはドジャースでも世界一メンバーの一員となった。１４年にメジャーデビューを果たし、プレーした４球団で１１２試合に出場し、４３盗塁を記録。突然の訃報を受け、ロイヤ