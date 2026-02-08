巨人の板東湧梧投手（３０）が８日、２軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに登板した。１軍が練習する木の花ドームから阿部監督も視察に訪れる中で、小林誠司捕手とバッテリー。岡田、湯浅とぞれぞれ４打席ずつ、打者のべ８人で１安打１奪三振とアピールした。湯浅の２打席目は左前に運ばれたが、動く球を駆使して安定。湯浅の３打席目はスローカーブで空振り三振、続く岡田の４打席目はアウトローの速球で見逃し三振など