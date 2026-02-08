【モデルプレス＝2026/02/08】元AKB48でタレントの西野未姫が2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。生配信中に作った手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元AKB「具だくさんで満足度高そう」ポークチャップメインの料理3品◆西野未姫、生配信中に作った料理披露西野は「疲れたぁぁぁぁぁ」「LIVEしながらだったからここまで頑張れました」「見てくれた方ありがとうございました」とつづり、TikTokの生配信で作っ