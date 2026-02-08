九州南部の上空には、この冬一番の強い寒気が流れ込み、各地で雪となっています。 薩摩地方の山地と平地では、8日夜はじめごろにかけて大雪となるおそれがあります。 9日昼までに予想される積雪は、薩摩地方の山地で10センチ、平地で5センチ、大隅地方の山地で5センチ、平地で3センチです。 積雪のため通行止めになっている主な道路は、 ▼南九州自動車道 ▼国道225号 ▼指宿スカイラインの一部の区間です。 また、しけの