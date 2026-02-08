雪の中、衆議院議員選挙は8日、投票が行われています。 今回の衆院選は、4選挙区に13人が立候補しました。鹿児島市内の投票所では、雪が降る中、あさから多くの有権者が訪れていました。 県選挙管理委員会によりますと、午前10時現在の県内の投票率は、5.50パーセントで、前回の衆院選を3.97ポイント下回っています。 また、期日前投票の県内の投票率は28.23パーセントで、前回を4.63ポイント上回っています。 投