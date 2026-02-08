スノーボード／木村葵来 選手 ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ビッグエアの決勝に出場した岡山市出身の木村葵来選手が、この種目で日本初となる金メダルを獲得しました。 木村選手は1回目、横に5回転半する大技に成功。89点の高得点をたたき出しました。さらに最終3回目でも5回転半に成功し、1回目を上回る90点越えで、オリンピック初出場ながら、見事、金メダルを獲得しまし