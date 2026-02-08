8日午前、山形市の道路でワゴン車の単独事故があり、運転していた高齢の男性が意識不明の状態となっています。消防によりますと、8日午前10時45分ごろ、山形市漆山の道路でワゴン車の単独事故が発生しました。この事故で、ワゴン車を運転していた高齢の男性が意識不明の状態で病院に搬送されました。車内には高齢の女性も乗っていて、けがをして病院に搬送されました。現場は山形刑務所東側の交差点です。