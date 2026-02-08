7日夕方、川西町で70代の男性が雪に埋もれて死亡しているのが見つかりました。除雪作業中に屋根からの落雪に巻き込まれたと見られています。7日午後5時ごろ、川西町玉庭の住宅でこの家に住む農業の70代の男性が除雪機の近くで雪に埋まっているのが見つかりました。発見時、男性は意識や呼吸がなく、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、男性は1人暮らしで6日から連絡が取れなくなっていました。男性は自宅敷地内にあ